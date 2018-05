Olimpija po zmagi v Kidričevem spet na vrhu

Kidričevo

Aluminij : Olimpija 0:2 (0:1)



Športni park, sodniki: Kajtazović, Žunič in Ajdovec (vsi Kranj).

Strelca: 0:1 Alves (45.), 0:2 Issah (57.).

Aluminij: Janžekovič, Ploj, Zeba, Martinović, Šme, Jakšić (od 37. Krajnc), Petrovič, Horvat, Tahiraj (od 63. Marinšek), I. Mensah, Kidrič (od 63. Nunić).

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Uremović, Ilić, Apau, Miškić (od 68. Kapun), Tomić, Davidson, Alves (od 78. Kronaveter), Čanađija (od 88. Savić), Issah.

Rumeni kartoni: Zeba, Martinović, Petrovič; Alves, Issah, Tomić.

Rdeči karton: /.

Burgić spet v polno

1. SNL, izidi:

Gorica - Celje 3:0 (1:0)



Športni park, gledalcev 450, sodniki: Perić (Kranj), Vojska (Dob) in Kasapović (Ljubljana).

Strelci: 1:0 Žigon (29.), 2:0 Burgić (77.), 3:0 Gulič (80.).

Gorica: Sorčan, Škarabot (od 72. Humar), Gregorič, Tomiček, Curk, Grudina, Kolenc, Žigon, Džuzdanović (od 69. Tešija), Osuji, Burgić (od 79. Gulič).

Celje: Jurhar, Vidmajer, Travner, Džinić, Pečnik, Pišek, Pungaršek, Požeg Vancaš, Lotrič (od 56. Štraus), Lupeta (od 84. Šauperl), Vizinger (od 42. Kerin).

Rumena kartona: Kerin, Pungaršek.

Rdeči karton: /.

Ankaran brez licence

1. SNL

1. Olimpija 30 20 8 2 52:13 68

2. Maribor 30 20 7 3 60:22 67

3. Domžale 30 19 5 6 67:23 62

4. Celje 30 12 7 11 50:41 43

5. Rudar 30 13 4 13 43:43 43

6. Gorica 30 11 5 14 31:41 38

7. Krško 30 8 6 16 33:53 30

8. Aluminij 30 6 8 16 32:54 26

9. Ankaran Hrvatini 30 4 9 17 29:72 21

10. Triglav Kranj 30 4 7 19 25:60 19

- Napet boj za naslov slovenskega državnega prvaka se nadaljuje, zadnji so bili v 30. krogu na delu nogometaši Olimpije, ki so gostovali v Kidričevem. Po remijih z Domžalami in Gorico se je prednost Ljubljančanov stopila, Maribor je po zmagi nad Rudarjem začasno celo skočil na vrh prvenstvene lestvice.Olimpijo je čakala težka tekma v Kidričevem, nalogo pa so opravili z odliko. Na gostovanju so zmagali z 2:0 in spet zavzeli vrh lestvice, imajo pa točko prednosti pred Mariborom.Olimpijo je tik pred iztekom prvega polčasa v vodstvo popeljal Ricardo Alves, ki je izkoristil podajo Daria Čanađije za zadetek. V drugem delu so zmaji nadaljevali z ofenzivo proti vratom Aluminija, terensko premoč je v 58. minuti kronal Issah Abass in povišal vodstvo na 2:0. Do konca tekme so zmaji brez večjih težav ohranili vodstvo za pomembne nove tri točke.Končno razmerje v strelih je bilo 17:4 v korist Olimpije, zmaji so imeli žogo v nogah skoraj 60 odstotkov igralnega časa. Prvenstvo se za Olimpijo nadaljuje že čez vikend, ko v Ljubljano prihaja kranjski Triglav.Novogoričani so še drugič v sezoni na domačem terenu premagali Celjane, ki tako ostajajo točkovno izenačeni s petouvrščenim Rudarjem. Po odmevni zmagi v prejšnjem krogu proti Domžalam so tokrat klonili pred Novogoričani, ki so prišli do svoje enajste zmage in so trdno na šestem mestu.Čeprav so bili Celjani za odtenek več pri žogi, pa so prvi polčas izgubili. Izbranci Dušana Kosića so si v prvih 45 minutah priigrali le dve priložnosti, in sicer najprej v 14. minuti, ko je od daleč sprožil Janez Pišek, Grega Sorčan pa je žogo odbil v kot, v 17. minuti pa je po kotu do strela iz bližine prišel Dario Vizinger, a je Sorčan znova dobro posredoval.Na drugi strani je praktično vse novogoriške akcije zaključil Dejan Žigon. Prvo že v peti minuti, ko je neoviran z glavo streljal čez gol, drugo v 12. minuti, ko je slabo streljal znova iz bližine, tretjo pa je unovčil za vodstvo domačih, potem ko je Metod Jurhar žogo odbil točno na noge Žigonu, ki mu iz bližine ni bilo težko doseči vodilnega zadetka.V drugem polčasu so prvi resneje zagrozili Celjani, v 60. minuti je Luka Kerin že preigral Sorčana, a prišel močno na levo stran, tako da je zadel le zunanji del mreže. V 77. minuti pa so Novogoričani podvojili prednost, potem ko je Marko Tešija pripeljal žogo na rob kazenskega prostora, od koder je neoviran streljal Miran Burgić in žogo poslal pod prečko za 2:0.Le tri minute pozneje je Mark Gulič postavil piko na i novogoriški zmagi, potem ko je na 3:0 povišal s strelom s 15 metrov. Ob koncu so Celjani poskusili z nekaj streli od daleč, ki pa niso prinesli spremembe izida.Komisija za licenciranje NZS je danes objavila, da Ankaranu ne bo podelila prvoligaške licence za prihodnjo sezono. Razloga za takšno odločitev niso razkrili, se pa lahko Ankaran pritoži na odločitev komisije. Ankaran sicer že celo sezono nima domačega štadiona, v 1. SNL se s Triglavom borijo za 9. mesto na lestvici.