Klopp: Roma bi si zaslužila vsaj podaljške

Klopp priznal, da Liverpool ni bil na pravi ravni

Tudi za Coxa

- Zanimiv večer na olimpijskem štadionu v Rimu je vodil glavni sodnik Damir Skomina, ki je zelo razjezil predsednika Rome Jamesa Pallotto. Američan je prepričan, da bi lahko Rimljani dobili vsaj še dve enajstmetrovki, ki bi spremenili potek srečanja.»Mislim, da je zdaj vsem jasno, da tudi liga prvakov potrebuje video sodnika (VAR). Ne moremo kar gledati in dopustiti, da se takšne stvari dogajajo, El Shaarawy v 49. minuti ni bil v prepovedanem položaju, ko bi se znašel v priložnosti, Džeka je podrl vratar za enajstmetrovko, pa pred tem ni bil v prepovedanem položaju, roko v 63. minuti so videli vsi, e sodnik ne, tudi v 67. minuti so Schicka podrli v kazenskem prostoru,« je besnel Pallotta.»Vem, da je težko biti sodnik, a se je vseeno težko sprijazniti, da izpadeš na tak način. Liverpool bi lahko v 63. minuti dobil tudi rdeč karton. So odlična ekipa, čestitam jim za uvrstitev v finale, a če se v prihodnje ne bo nič spremenilo, potem res ne vem, kako naprej, takšne tekme so naravnost smešne,« je zaključil predsednik Rimljanov.»Moram čestitati Romi za ta neverjeten povratek in izvrsten boj, prikazali so res dober nogomet. Imeli so tudi nekaj morebitnih enajstmetrovk, nisem dobro videl, kaj se je dogajalo, a najbrž bi si zaslužili vsaj podaljške za današnjo predstavo. Mi smo prikazali nekaj izjemnih protinapadov, a nismo bili na takšni ravni, kot znamo biti, zato se je zgodil ta poraz. Oboji smo dali vse od sebe in če bi prišlo do podaljškov, res ne vem, kdo bi sploh še zdržal na igrišču,« je po tekmi razlagal trener rdečih Jurgen Klopp.Nemec je vesel uvrstitve v finale, a ve, da jih pravi test še čaka: »V ligo prvakov smo prišli skozi kvalifikacije, zdaj pa smo na poti v Kijev. Neverjetno je, v finalu bomo nedvomno pravi in napadli z vsemi močmi, ne glede na to, da nam bo nasproti stal Real. Uvrstitev v finale je uspeh, a ni dovolj, bili smo tudi v finalu ligaškega pokala, pa mi zdaj noben ne čestita za to. Štejejo le lovorike in v Kijevu nas čaka poseben večer.«Nogometaši Liverpoola so ob koncu tekme slavili tudi s transparentom, posvečenemu 53-letnemu irskemu navijači Seanu Coxu. Ta je pred prvo tekmo v Liverpoolu prišel iz bara neposredno ob Anfieldu, da bi odšel na tekmo, pred barom pa ga je napadla skupina Rominih huliganov. Eden naj bi ga s pasom zadel v glavo, Cox je še vedno v umetni komi, zdravniki pa se borijo za njegovo življenje.