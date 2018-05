Steven Gerrard sprejel škotski izziv

Glasgow - Vodstvo škotskega nogometnega kluba iz Glasgowa Rangers bo v prihodnjih dneh predstavilo trenerja, ki bo zapolnil vrzel, nastalo po odhodu Graema Murtyja. Položaj glavnega trenerja bo prevzel sloviti Steven Gerrard, 37-letni nekdanji angleški nogometni reprezentant, legenda Liverpoola, pri katerem je kot igralec preživel skoraj 20 let.



Kot poročajo britanski mediji, je Gerrard na pogovorih v Londonu z vodstvom škotskega nogometnega velikana privolil, da je pripravljen kot glavni trener voditi Rangers. Z Rangers je stopil v stik še pred trenersko menjavo na stadionu Ibrox.



Britanski Sky Sports je poročal, da je Gerrard z novimi delodajalci že dosegel dogovor o prevzemu trenerskega posla ter je privolil v podpis triletne pogodbe, ki bo sledil v Glasgowu. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo njegov pomočnik Gary McAllister.

Po podpisu pogodbe, kar naj bi predstavljalo le formalnost, bo klub predstavil novega trenerja.



Vodilni možje Rangers so se zavezali, da bodo novemu trenerju zagotovili dodatna sredstva za nakupe nujnih okrepitev. Gerrard je trenutno še na čelu mladinskega pogona Liverpoola do 18 let.

Rangers so v krizi

Murty je odstopil po nedeljskem ponižujočem porazu z 0:5 proti večnim rivalom, mestnemu tekmecu Celticu. Murty je pri Rangers oktobra lani nasledil Portugalca Pedra Caixinha. Kluba nato ni pripeljal do želenega uspeha, saj je na prvenstveni lestvici ob Celticu pred Rangersi tudi Aberdeen.



To naj bi se spremenilo s prihodom Gerrarda, za katerim je izjemna kariera v Liverpoolu, za katerega je odigral 710 tekem, zanj dosegel 186 golov, osvojil ligo prvakov, pokal UEFA, evropski superpokal, šest domačih lovorik, med katerimi pa na njegovo veliko žalost ni naslova angleškega prvaka.



Evropska nogometna zveza je Gerrarda leta 2005 razglasila za nogometaša leta. Za angleško reprezentanco je odigral 114 tekem, dosegel pa 21 golov. Zadnjo tekmo je odigral v dresu ameriške ekipe Los Angeles Galaxy.