Se bo v končnici zakuhalo? Odgovor bo padel v sredo

Ljubljana

Vujović se je sprenevedal

Koper in Celje sta se po zelo zanimivi tekmi razšla s 27:27.



Gorenje je za 13 golov ugnalo Krko, v sredo bo gostilo Celje.



Ribnica je z zmago proti Loki ostala kandidatka za naslov prvaka.

Marguč: Še dobro se je izšlo

Ribnica in Gorenje še v igri

Pokali za, Barcelono, PSG in Rhein-Neckar

Rokometaši Paris SG so četrtič in prvič po letu 2015 osvojili francoski pokal. V finalu so v dvorani Bercy premagali Nimes z 32:26 (15:14). Mikkel Hansen je bil najboljši strelec z osmimi goli. PSG je v polfinalu premagal Chambery, Nimes pa je presenetljivo izločil Montpellier, pri katerem se je po poškodbi vrnil Vid Kavtičnik in dosegel dva gola. V Španiji se je pete zaporedne pokalne lovorike veselila Barcelona, ki je v finalu v Madridu premagala La Riojo s 35:28 (19:17), Jure Dolenec se ni vpisal med strelce. V Nemčiji je prvič pokal dvignil Rhein-Neckar, ki je v finalu v Hamburgu premagal Hannover s 30:26 (13:11). V polfinalu so levi iz Mannheima premagali branilca naslova Magdeburg (Bezjak 1 gol).

- Ljubljana – Končnica rokometnega prvenstva, ki se je že zdela obsojena na dolgočasnost, vendarle utegne imeti dramatičen finiš. Potem ko so Celjani komaj rešili točko v Kopru, sta Ribnica in Gorenje z zmagama potrdila dobro formo. Sreda prinaša večni derbi Gorenje – Celje, ki lahko stvari pošteno zakuha …Na Bonifiki je bila odigrana najboljša tekma domače sezone, ki je prinesla vse: rezultatske zasuke (bilo jih je pet), izjemne akcije in obrambe vratarjev, veliko borbenosti, dramatično končnico in delitev točk, vmes ni manjkalo niti petelinjenja. Navijači so prišli na svoj račun in so zadnje minute spremljali na nogah.Domači trenerse je pretkano postavil v položaj avtsajderja, ko je govoril o silnih zdravstvenih tegobah v ekipi in branilce naslova pustil v podzavestnem prepričanju, da jih čaka lahko delo. Bilo je vse prej kot to. Celjani so hodili po tankem ledu, bili že na pragu poraza, prvega po 31. oktobru 2015, ko jes tretjim zaporednim golom zadel za 27:26.Toda avtor desetih golov je bil tragični junak, saj je zapravil strel, ki bi Kopru prinesel zmago, potem ko jeubranil »zicer«. Bratkovič je zadel vratnico in Celjanom poklonil 15 sekund. Za resničnega junaka tekme se je izkazal še ne polnoletni, ki je tik pred iztekom časa razparal domačo mrežo. Še bolj kot njegov strel pod pritiskom je izjemen talent razkrila neverjetna podaja za hrbet omenjenemu Aniću tik pred tem, ki je ostala neizkoriščena.»To je bil pravi derbi, praznik rokometa. Ni nam uspelo sestaviti obrambe in Koper je to znal izkoristiti. Imeli smo že dva gola prednosti, toda potem smo spet odpovedali. Na koncu moramo biti zadovoljni s točko,« je bil realen, tako kotinstrelec petih golov za Celje.Kdo je bil junak št. 1 pri gostiteljih, ni dvoma. Postogna ves teden od poškodbe v Celju ni treniral, toda žrtvoval se je za ekipo in v vrata stopil na lastno odgovornost, na koncu pa zbral 12 obramb. »To je bila zelo dobra tekma v zelo težkem trenutku za nas. Točka je velika, podarjam jo našim fantastičnim navijačem. Moje telo je na srečo zdržalo, zdaj pa se res moram pozdraviti,« je odleglo Tržačanu, ki je v Koper prišel kot zasilna rešitev sredi sezone.Koper in Celje sta se srečala že tretjič v 13 dneh, prvi je le prišel do (delnega) zadoščenja, Celjani pa so po gostovanju v Ribnici izgubili že drugo točko. Ekipaob koncu sezone kaže ranljivost in to bodo v sredo skušali izkoristiti prerojeni Velenjčani. Potem ko so izgubili vse štiri tekme v končnici, so se vendarle odločili odsloviti. Naslednikje uprizoril sanjski štart, najprej ugnal Koper v gosteh, potem je za 13 golov padla Krka. Uspešna je bila tudi Ribnica in stvari na vrhu so se malce zaostrile.»Ose« bodo v sredo v zaostali tekmi gostile Celje in če bodo nadaljevale zmagoviti niz, se lahko zgodi še marsikaj. Ribnica bi namreč ostala v igri za prvaka vsaj do sobotnega gostovanja v Zlatorogu, Gorenje pa bi se spet vmešalo v boj za drugo mesto …