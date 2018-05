FOTO:Treningi Ilke bodo še težji, povratek načrtuje v Lake Louise

Ljubljana

Zaenkrat je vse super

Roman ŠŠipić/delo/ Ilkina ekipa za sezono 2018/19.

Želel je svež veter

Treningi bodo še težji, na štartu v Lake Louise

- Od konca smučarske sezone sta minila že skoraj dva meseca, Ilka Štuhec pa že s polno paro razmišlja o naslednji. Po rehabilitaciji poškodbe se je ob koncu minule zime spet podala na sneg, zdaj pa jo čaka naporno obdobje priprav, preden se konec oktobra na ledeniku Rettenbach sezona spet začne zares.Novi član ekipe Ilke Štuhec v naslednji sezoni bo Aleš Sopotnik, ki bo postal glavni serviser njene ekipe. »Občutki so vedno boljši, vedno bolj sigurna sem na smučeh, pred počitnicami smo že začeli zares trenirati, kakšne lažje postavitve mi ne delajo več težav. Zaenkrat je vse super,« je zadnje mesece opisala Ilka.»Aleša poznam že zelo dolgo, vedno ko smo se srečali, sva se dobro razumela, mama pa je bila z njim precej več v kontaktu. Malo želimo razbremeniti mamo, da lahko malo več uživa, Aleš pa bo prevzel pripravo smuči in materiala,« je razloge za spremembo pojasnila Ilka.»Z Alešem sva bila v zadnjih letih konkurenta na področju priprave smuči, predvsem pa sem se zato odločila, da mi bo lažje, da bom bolj mirno spala, ker ne bom več jaz mazala smuči. Pomagala mu bom, kolikor bo Aleš želel,« je o umiku povedala Darja Črnko.»Trajalo je devet let, da je sprejel mojo ponudbo, vsako leto sem ga vabila, zdaj pa je končno prišel. Po eni strani je dobro, da je prišel šele zdaj, da sem videla, kaj vse zmorem, zdaj pa mi bo precej odleglo, ker je prišel. Ker Aleša poznam, mi ni bilo težko predati te odgovornosti, pa tudi z Ilko se razume, brez tega ne gre,« je o svoji odločitvi in izbiri Sopotnika še povedala mama Ilke.»Bil sem 14 let v drugih reprezentancah, a sem začutil, da potrebujem neko spremembo, svež veter. Zato sem začutil, da je Ilka tista prava oseba, da je požrtvovalna, ima pravo srce, zato sem želel biti del te ekipe. Vsakič se poizkusim postaviti nekaj let naprej in razmisliti, če bi mi bilo žal, če ponudbe ne sprejmem. Zdaj je bil odgovor da in tukaj sem. S Stocklijem res še nisem deloval, sem pa delal z vsemi ostalimi in mislim, da bomo dobro sodelovali tudi z njimi,« je nekaj začetnih besed kot član ekipe Ilke Štuhec povedal Aleš Sopotnik.»Ilka trenutno zelo dobro stoji na smučeh, postavili smo temelje za sezono, zdaj pa je čas, da to prenesemo na različne postavitve. Od poškodbe je minilo dovolj časa, da Ilka lahko stoodstotno smuča, treningi bodo podobni kot vsakič doslej, le poizkušali bomo zagotoviti malo bolj zanimive treninge, da ne bo monotono. Način dela pa je težko pretirano menjati. V maju bomo v glavnem na ledeniku Kammertal v Avstriji, tam je dovolj snega in so razmere dobre. Potem pa gremo za mesec dni v Čile,« o treningih Ilke pravi glavni trener Grega Koštomaj.»Nismo še na 100 odstotkih, a gremo dobro naprej, naš cilj je, da bo Ilka precej močnejša, kot je bila pred poškodbo. Treningi mislim, da bodo še celo nekoliko težji kot pred poškodbo, da bo Ilka to zmogla,« je o njeni pripravljenosti povedala fizioterapevtka Anja Šešum, ki je povedala tudi nekaj besed o načrtovanju treninga: »Trudim se, da se tedni razlikujejo, da trening ni monoton, letos smo veliko veslali, tudi plesala je Ilka precej, kako bo pa v prihodnje, pa še ne vem, bomo videli.«»Glede smučarske zveze smo v procesih pogajanj, tako kot vedno,« je bila na vprašanje o odnosih s SZS kratka Ilka Štuhec. »Ne rabimo nikamor hitet, nič se nam ne mudi, ampak na smuku v Lake Louisu bom sigurno že na štartu,« je še razkrila Štuhčeva.